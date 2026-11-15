Збірна України дізналася потенційних суперників у відборі на Євро-2028

Результат матчу 5-го туру Ліги націй суттєво вплинув на перспективи підопічних Андреа Мальдери у кваліфікації чемпіонату Європи. Тепер українцям гарантовано дістануться потенційно сильні суперники одразу з двох кошиків, пише "Суспільне Спорт".

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Чому Україна опинилася у третьому кошику

Розподіл збірних перед жеребкуванням відбору Євро-2028 визначають за рейтингом команд у поточному розіграші Ліги націй. Оскільки Україна виступає в дивізіоні В, вона мала можливість потрапити до другого або третього кошика.

Для цього потрібно було фінішувати серед восьми найкращих команд свого дивізіону, тобто посісти перше або друге місце у групі. Однак поразка від Північної Ірландії з рахунком 0:1 остаточно позбавила "синьо-жовтих" такої можливості.

Команда Мальдери вже не зможе піднятися вище третьої сходинки у своїй групі. Відтак Україна опинилася серед восьми найгірших збірних дивізіону В і на жеребкуванні буде представлена у третьому кошику.

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До нього вже потрапили Грузія, Ізраїль, Чорногорія, Північна Македонія, Польща, Румунія та Словаччина.

На кого може потрапити збірна України

Таким чином, у кваліфікації чемпіонату Європи українцям гарантовано дістануться опоненти з першого, другого та четвертого кошиків. Серед потенційних суперників є чимало сильних збірних.

Зокрема, у першому кошику перебувають Англія, Франція, Німеччина, Іспанія, Португалія та Італія. У другому – Австрія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Сербія та Уельс.

Також Україна може отримати суперника з п'ятого кошика. Це залежатиме від того, у групі з чотирьох чи п'яти команд опиняться "синьо-жовті".

Наразі у третьому кошику гарантовано перебувають вісім збірних. Водночас Косово, Ірландія, Шотландія та Словенія ще можуть опинитися як у другому, так і в третьому кошику. Албанія, Білорусь, Естонія та Ісландія претендують на місця у третьому або четвертому.

Жеребкування відбіркового турніру Євро-2028 відбудеться 6 грудня у Белфасті.