Ярмоленко вже випередив Шевченка: який рекорд побив лідер Динамо в УПЛ

Андрій Ярмоленко полює одразу за двома рекордами: він може вже найближчим часом стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України та національної збірної. Тим часом одне цікаве досягнення вінгеру вже підкорилось буквально в день його народження.

23 жовтня, коли Динамо грало з Кудрівкою, Ярмоленко святкував своє 37-річчя. Виявилося, що саме ця цифра забезпечила гравцю місце в списку рекордсменів столичної команди, пише 24 Канал.

Ярмоленко перевершив Ротаня та Шевченка

Андрій Ярмоленко став першим в історії Динамо польовим гравцем, який взяв участь у матчі чемпіонату України у віці 37 років і старше. За цим показником він випередив двох легенд українського футболу – Андрія Шевченка та Руслана Ротаня.

Нинішній президент УАФ востаннє грав в УПЛ, коли йому було 35 років і 224 дні. А головний тренер Полісся виходив у футболці Динамо на поле у 36 років і 196 днів.

Якщо ж прибрати обмеження на польових, то абсолютним віковим рекордсменом Динамо залишається воротар Олександр Шовковський. Звільнений минулоріч колишній тренер клубу у 2016 році вийшов на матч із Зорею, коли йому був 41 рік і 259 днів.

Скільки голів лишилося Ярмоленку до рекордів Шацьких і Шевченка

В УПЛ Андрію Ярмоленку залишається забити лише один м'яч, щоб стати одноосібним найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України. Рекорд Максима Шацьких вінгер вже повторив.

Натомість у збірній України від статусу найбільш результативного гравця за весь час існування команди Ярмоленка відділяє два голи. Зараз у нього 47 влучних ударів, в той час як у Андрія Шевченка – 48.