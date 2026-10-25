Ярмоленко уже обогнал Шевченко: какой рекорд побил лидер Динамо в УПЛ

23 октября, когда "Динамо" играло с "Кудривкой", Ярмоленко отмечал свой 37-й день рождения. Оказалось, что именно эта цифра обеспечила игроку место в списке рекордсменов столичной команды, пишет 24 Канал.

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Ярмоленко превзошел Ротаня и Шевченко

Андрей Ярмоленко стал первым в истории "Динамо" полевым игроком, который принял участие в матче чемпионата Украины в возрасте 37 лет и старше. По этому показателю он опередил двух легенд украинского футбола – Андрея Шевченко и Руслана Ротаня.

Нынешний президент УАФ в последний раз играл в УПЛ, когда ему было 35 лет и 224 дня. А главный тренер "Полесья" выходил в футболке "Динамо" на поле в 36 лет и 196 дней.

Если же убрать ограничения на полевых игроков, то абсолютным возрастным рекордсменом "Динамо" остается вратарь Александр Шовковский. Прошлым годом тренер клуба был уволен, и в 2016 году он вышел на матч с "Зарей", когда ему было 41 год и 259 дней.

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Сколько голов осталось Ярмоленко до рекордов Шацких и Шевченко

В УПЛ Андрею Ярмоленко осталось забить всего один мяч, чтобы стать единоличным лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины. Рекорд Максима Шацких вингер уже повторил.

В свою очередь, в сборной Украины Ярмоленко отделяют два гола от статуса самого результативного игрока за всю историю команды. Сейчас на его счету 47 точных ударов, в то время как у Андрея Шевченко – 48.