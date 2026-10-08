Туран обрав кращого у парі Мессі та Роналду: тренер Шахтаря пояснив різницю

Тренер донецького Шахтаря Арда Туран висловився про багаторічну конкуренцію між Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду. Він обрав свого найкращого футболіста всіх часів.

Наставник гірників віддав перевагу колишньому партнеру по команді. Про це турецький фахівець розповів для ютуб-каналу Дмитра Гордона.

Що сказав Туран про Мессі та Роналду

Колишній півзахисник мадридського Атлетіко та каталонської Барселони віддав перевагу аргентинському футболісту.

Роналду – просто неймовірний гравець, один із найкращих за всю світову історію. Але особисто для мене з усіх гравців в історії футболу найкращий саме Мессі. Звісно, коли Кріштіану грає за вас, ви можете вигравати матчі, брати кубки, він робить просто нереальні речі. Але коли за вас грає Мессі, ви контролюєте всю гру,

– сказав Туран.

Зазначимо, що тренер Шахтаря грав з Ліонелем Мессі в одній команді з липня 2015-го по січень 2018 року. За цей час вони провели 46 спільних матчів.

Що зараз відбувається у кар’єрі Ліонеля Мессі

У середу, 7 жовтня, 39-річний футболіст поставив крапку у міжнародній кар’єрі. Останнім матчем 39-річного Мессі за збірну стала товариська зустріч проти Беніну, яка відбулася 6 жовтня. Аргентина перемогла з рахунком 3:0, а її капітан відзначився голом із пенальті та двома результативними передачами.

Щоправда, знайшлось місце у цій зустрічі також і для невеликого скандалу.

Кріштіану Роналду відреагував на завершення міжнародної кар'єри Ліонеля Мессі. Португалець залишив для аргентинця теплі слова.