Ліонель Мессі провів останній матч за національну команду та попрощався з уболівальниками після більш ніж 20 років у складі "альбіселесте". На знакову подію відреагував його давній суперник Кріштіану Роналду, передає 24 Канал.

Роналду залишив Мессі тепле послання

Капітан збірної Португалії прокоментував допис Мессі в інстаграмі, у якому аргентинець поділився емоціями після останнього матчу за національну команду.

Роналду відзначив величезний внесок Мессі у збірну Аргентини та наголосив, що досягнення легендарного форварда назавжди залишаться частиною історії футболу.

Лео, ти стільки років захищав честь своєї країни – твою спадщину пам'ятатимуть навіки. Моя глибока повага за все, чого ти досяг з Аргентиною. Обіймаю,

– написав 41-річний форвард.

Протистояння Роналду та Мессі протягом багатьох років було одним із головних сюжетів світового футболу.

Мессі поставив крапку в кар'єрі за Аргентину

Останнім матчем 39-річного Мессі за збірну стала товариська зустріч проти Беніна, яка відбулася 6 жовтня. Аргентина перемогла з рахунком 3:0, а її капітан відзначився голом із пенальті та двома результативними передачами.

Мессі завершив виступи за "альбіселесте" після понад двох десятиліть у національній команді. Загалом він провів 208 матчів, у яких забив 126 голів і віддав 69 асистів.

За цей час нападник виграв із Аргентиною чемпіонат світу-2022, дві Копа Америка, Фіналіссіму та Олімпійські ігри-2008.

Нагадаємо, після прощального матчу Мессі виник скандал – аргентинець не захотів зробити спільне фото з воротарем збірної Беніна.