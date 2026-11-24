Італійський етап кар'єри Артема Добвика відверто не вдався: ні Рома, ні Болонья не дали українцю розкрити свій талант. Тепер нападник має шанс повернутися у чемпіонат, в якому був найкращим бомбардиром і номінантом на "Золотий м'яч".

Як розповів відомий інсайдер Фабріціо Романо в етері DAZN, підписання форварда збірної України розглядає клуб з Іспанії. Але трансфер може зірватися через фінансові питання.

Довбик може повернутися в Прімеру

Посилитися нападником у січні планує Валенсія, яка відверто не вражає виступами у цьому сезоні Ла Ліги. Клуб посідає аж 17-те місце у чемпіонаті Іспанії, здобувши у 13 матчах тільки 12 очок.

Боси "кажанів" розглядають варіант із Таммі Абрагамом із Астон Вілли, але альтернативою є саме Артем Довбик.

Як відзначає Фабріціо Романо, Валенсія вже проводила переговори з агентом українського футболіста. Йдеться про те, що оренда до Болоньї з Роми буде розірвана достроково, а римський клуб повноцінно продасть форварда.

Але проблемою для колись великого іспанського клубу може стати рівень зарплати Довбика. Окрім того, Романо говорить про інтерес до Артема з боку низки англійських команд. Тож Валенсії буде непросто узгодити усі формальності, щоб зробити Довбика своїм гравцем.

Комфортний чемпіонат для Довбика

Серія А виявилася для українця лігою, яка не відповідає його профілю нападника. Натомість його клас в умовах Ла Ліги не викликає сумніву, адже Артем вже довів свій рівень під час виступів за Жирону.

Тоді Довбик став найкращим бомбардиром сезону 2023/2024 в Прімері, випередивши усіх зірок Реала, Барселони та Атлетіко, і здобув трофей Пічічі.