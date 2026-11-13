Довбик став непотрібним одразу двом клубам: українець ризикує залишитись без команди

Кар'єра українського нападника в Італії опинилася під загрозою. Обидві команди, з якими пов'язаний контракт Довбика, схоже, не бачать для нього місця у своїх планах, передає 24 Канал.

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Болонья хоче позбутися Довбика вже взимку

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, Артем Довбик може змінити клуб під час зимового трансферного вікна. Наразі 29-річний українець виступає за Болонью на правах оренди з Роми, однак переконати тренерський штаб Раффаеле Палладіно йому не вдалося.

За інформацією італійських ЗМІ, Болонья вже розглядає можливість дострокового припинення співпраці з нападником. Причиною невдоволення є не лише його скромна результативність – цього сезону форвард забив лише один гол у чотирьох матчах.

В Італії також поширюються чутки, що футболіст нібито не викладається на повну через побоювання рецидиву травми. Це, за повідомленнями, негативно впливає на довіру до нього з боку тренерського штабу.

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Рома теж не розраховує на українського форварда

Ситуація для Довбика ускладнюється тим, що й повернення до Роми не гарантує йому другого шансу. Римський клуб, як повідомляється, не планує залишати українця у своїй команді та може знову відправити його в оренду.

Додатковим аргументом проти нападника стала його зарплата. Після сплати податків Довбик отримує близько трьох мільйонів євро на рік. Для Болоньї утримувати футболіста з такими фінансовими умовами, який не має стабільного місця в основному складі, надто дорого.

Зимове трансферне вікно може стати для Довбика шансом знайти нову команду та перезапустити кар'єру.

Український форвард має шанс проявити себе у національній збірній. Довбика довикликали до головної команди країни на найближчі матчі Ліги націй замість травмованого Пономаренка.