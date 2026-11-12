Гравця збірної України виганяють з команди через високу зарплату

Італійське видання Voce Giallorossa, присвячене новинам Роми, стверджує, що Болонья може повернути Довбика у Рим вже взимку. До цього босів клубу спонукає, серед іншого, фінансовий аспект.

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Чим Довбик не влаштовує Болонью

Форварду так і не вдалося стати основним футболістом у новому клубі, а його результативність залишає бажати кращого: лише один гол у 5 матчах. Хоча варто поглянути на наданий Артему ігровий час – це усього 105 хвилин сумарно на полі.

В Італії ходять активні чутки, що гравець не викладається на повну через побоювання рецидиву травми. Це нібито підриває довіру до нього з боку тренерського штабу.

Проблемою для Болоньї стала і зарплатна відомість. Після сплати податків Довбик отримує приблизно 3 мільйони євро на рік. Фінансові можливості команди суттєво поступаються грандам, а платити стільки футболісту, що не грає, є для клубу розкішшю, яку він не може собі дозволити.

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Що далі для Довбика

Схоже, що Болонья не чекатиме до кінця сезону і перегляне орендну угоду, підписану з Ромою, вже у січні під час трансферного вікна. Це дозволить українцю сподіватися на пошук нового клубу, в якому ситуація для нього буде більш сприятливою.

Поки ж Артем налаштовується на матчі збірної України, куди отримав несподіваний виклик після травми Матвія Пономаренка.