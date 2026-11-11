"Останній шанс": в Італії різко висловилися про долю Артема Довбика

Кореспондент Quotidiano Sportivo Массімо Віталі переконаний, що тільки несподіваний виклик до збірної України може допомогти Довбику перезавантажитись і нарешті повернутися до хорошої форми.

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Збірна дає останній шанс Довбику

Оглядач вважає, що заміна травмованого Матвія Пономаренка на Артема Довбика у списку викликаних Андреа Мальдерою футболістів – це своєрідне "зараз або ніколи" для форварда, який зовсім не вражає своїми виступами у Серії А.

Віталі жорстко оцінює українця як гравця, який "не зробив у Болоньї практично нічого, що відповідало б його репутації нападника високого рівня". При цьому італієць стверджує, що здогадується про причину такого слабкого перформансу: Довбик, очевидно, побоюється нової важкої травми і не може діяти на полі з повною самовіддачею.

На думку спортивного журналіста, через це Артем не може на 100% виконувати свої завдання на полі, а відповідно у тренера Болоньї Раффаеле Палладіно немає до нього абсолютної довіри.

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На такому негативному тлі гол у футболці збірної України став би для Довбика тим бажаним проривом, який зміг би змінити думку керівництва і тренерського штабу Болоньї перед січнем, коли в Італії буде відкрите трансферне вікно.

Статистика Артема Добвика у Болоньї і справді поки зовсім не відповідає очікуванням: лише 5 матчів, 105 хвилин на полі загалом і тільки один забитий м'яч.