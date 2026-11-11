"Последний шанс": в Италии резко высказались о судьбе Артема Довбика

Корреспондент Quotidiano Sportivo Массимо Витали убежден, что только неожиданный вызов в сборную Украины может помочь Довбику перезагрузиться и наконец вернуться в хорошую форму.

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Сборная дает последний шанс Довбику

Обозреватель считает, что замена травмированного Матвея Пономаренко на Артема Довбика в списке футболистов, вызванных Андреа Мальдерой – это своеобразное "сейчас или никогда" для нападающего, который совершенно не впечатляет своими выступлениями в Серии А.

Витали жестко оценивает украинца как игрока, который "не сделал в Болонье практически ничего, что соответствовало бы его репутации нападающего высокого уровня". При этом итальянец утверждает, что догадывается о причине такой слабой игры: Довбик, очевидно, опасается новой тяжелой травмы и не может действовать на поле с полной самоотдачей.

По мнению спортивного журналиста, из-за этого Артем не может на 100% выполнять свои задачи на поле, а, соответственно, тренер "Болоньи" Раффаэле Палладино не испытывает к нему абсолютного доверия.

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На таком негативном фоне гол в футболке сборной Украины стал бы для Довбика тем желанным прорывом, который смог бы изменить мнение руководства и тренерского штаба "Болоньи" перед январем, когда в Италии откроется трансферное окно.

Статистика Артема Довбика в "Болонье" действительно пока совершенно не соответствует ожиданиям: всего 5 матчей, 105 минут на поле в общей сложности и только один забитый мяч.