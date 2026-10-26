Довбика виганяють з Болоньї: тренер висунув українцю ультиматум

Українець ризикує змінити клуб уже під час зимового трансферного вікна. Болонья оцінить виступи Довбика до січня та може достроково припинити його оренду, пише Voce Giallo Rossa.

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Довбик не переконує тренера Болоньї

Майбутнє нападника збірної України в Болоньї залишається невизначеним. Клуб стежитиме за прогресом Артема Довбика до початку наступного року, після чого вирішить, чи продовжувати співпрацю.

На старті сезону нападник провів на полі лише близько 100 хвилин і забив один гол. В останньому матчі проти Кальярі, який Болонья виграла з рахунком 2:0, Довбик залишився на лаві запасних, попри проблеми зі здоров'ям у його конкурента Роберто Пікколі.

Після поєдинку Палладіно дав зрозуміти, що українець повинен більше працювати на тренуваннях, аби претендувати на місце в основному складі. Тож найближчі місяці можуть стати визначальними для форварда.

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Болонья може повернути українця до Роми

Болонья орендувала Довбика в Роми до завершення сезону з опцією викупу за 15 мільйонів євро. Однак наразі клуб не поспішає ухвалювати остаточне рішення щодо майбутнього нападника.

Пріоритетом залишається повернення українця до оптимальної форми після тривалої паузи через травми. Водночас керівництво Болоньї розглядає можливість дострокового припинення оренди вже в січні, якщо ситуація не покращиться.

У такому разі Довбик повернеться до Роми, якій належать права на футболіста. Болоньї ж доведеться шукати іншого нападника для посилення атаки.