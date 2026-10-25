Тренер Болоньї сказав, чому Довбик отримує мало часу на полі

Раффаеле Палладіно висловився про становище Артема Довбика. Тренер пояснив, чому українець не отримує більше ігрового часу, пише італійський журналіст Ніколо Скіра.

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Що сказав Палладіно про Довбика

Наставник команди закликав 29-річного форварда, який грає у Болоньї на правах оренди із Роми, до більш плідної роботи під час тренувального процесу.

Довбик? Він мусить більше старатися на тренуваннях, і тоді в нього теж з’явиться своя нагода– зазначив Палладіно.

Додамо, що українець отримав лише 14 хвилин ігрового часу у попередніх трьох матчах італійського чемпіонату.

Зокрема, у суботу, 24 жовтня, Артем провів на лаві запасних матч 8-го туру Серії А проти Кальярі. Його Болонья виграла з рахунком 2:0.

Як складається кар’єра Довбика в Італії

У цьому сезоні нападник збірної України зіграв за "россоблу" в 4 матчах (загалом 98 хвилин) та відзначився одним забитим м'ячем. Нагадаємо, що кампанія 2026/27 з самого початку складається для українця непросто.

Восени Довбик отримав травму, через яку випав із заявки комнди Андреа Мальдери на матчі Ліги націй.

У вересні експерт з італійського футболу Юрій Шевченко в ексклюзивному коментарі 24 Каналу прокоментував ситуацію в Болоньї.