Тренер Болоньи объяснил, почему Довбик так мало играет

Артем Довбик / Фото: Getty Images
Украинский футболист Болоньи Артем Довбик получил довольно неоднозначную оценку от своего тренера. Специалист указал на недостаток нападающего.
Раффаэле Палладино высказался о положении Артема Довбика. Тренер объяснил, почему украинец не получает больше игрового времени, пишет итальянский журналист Николо Скира.
Что сказал Палладино о Довбике
Наставник команды призвал 29-летнего нападающего, который играет в Болонье на правах аренды из Ромы, к более плодотворной работе на тренировках.
Довбик? Он должен больше стараться на тренировках, и тогда у него тоже появится свой шанс
Добавим, что украинец получил лишь 14 минут игрового времени в предыдущих трех матчах итальянского чемпионата.
В частности, в субботу, 24 октября, Артем провел на скамейке запасных матч 8-го тура Серии А против Кальяри. Его Болонья выиграла со счетом 2:0.
Как складывается карьера Довбика в Италии
В этом сезоне нападающий сборной Украины сыграл за "россоблу" в 4 матчах (всего 98 минут) и отличился одним забитым мячом. Напомним, что сезон 2026/27 с самого начала складывается для украинца непросто.
Осенью Довбик получил травму, из-за которой он выпал из заявки команды Андреа Мальдери на матчи Лиги наций.
В сентябре эксперт по итальянскому футболу Юрий Шевченко в эксклюзивном комментарии 24 Канала прокомментировал ситуацию в Болонье.
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