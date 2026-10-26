Довбика выганяют из Болоньи: тренер поставил украинцу ультиматум

Украинец рискует сменить клуб уже во время зимнего трансферного окна. Болонья оценит выступления Довбика до января и может досрочно расторгнуть договор об аренде, пишет Voce Giallo Rossa.

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Довбик не убеждает тренера Болоньи

Будущее нападающего сборной Украины в Болонье остается неопределенным. Клуб будет следить за прогрессом Артема Довбика до начала следующего года, после чего решит, продолжать ли сотрудничество.

В начале сезона нападающий провел на поле всего около 100 минут и забил один гол. В последнем матче против Кальяри, который Болонья выиграла со счетом 2:0, Довбик остался на скамейке запасных, несмотря на проблемы со здоровьем у его конкурента Роберто Пикколи.

После матча Палладино дал понять, что украинец должен больше работать на тренировках, чтобы претендовать на место в основном составе. Поэтому ближайшие месяцы могут стать определяющими для форварда.

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Болонья может вернуть украинца в Рому

Болонья взяла Довбика в аренду у Ромы до конца сезона с опцией выкупа за 15 миллионов евро. Однако пока клуб не спешит принимать окончательное решение относительно будущего нападающего.

Приоритетом остается возвращение украинца к оптимальной форме после длительной паузы из-за травм. В то же время руководство Болоньи рассматривает возможность досрочного прекращения аренды уже в январе, если ситуация не улучшится.

В таком случае Довбик вернется в Рому, которой принадлежат права на футболиста. Болонье же придется искать другого нападающего для усиления атаки.