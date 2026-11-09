Зірка Динамо несподівано поїхав зі збірної України

Матвій Пономаренко не допоможе збірній України / Фото УАФ
Футболіст київського Динамо Матвій Пономаренко достроково залишив розташування національної команди. Форвард не зіграє у двох заключних матчах Ліги націй через пошкодження.
Про втрату нападника повідомила у своєму телеграмі Української асоціації футболу. 20-річний гравець мав стати одним із варіантів для атаки збірної у листопадових поєдинках.
Чому Пономаренко залишив збірну України
Проблеми зі здоров'ям у форварда виникли після матчу 12-го туру УПЛ між Шахтарем і Динамо, який завершився безгольовою нічиєю – 0:0. Пономаренко вийшов у стартовому складі киян, але не дограв зустріч до кінця та був замінений на 71-й хвилині.
Згодом нападник пропустив відкрите тренування збірної України в Ужгороді. Головний тренер Андреа Мальдера тоді повідомив, що футболісту необхідно пройти додаткове медичне обстеження.
У підсумку Пономаренко не зможе допомогти синьо-жовтим у найближчих поєдинках. Інформації про характер пошкодження та терміни відновлення футболіста поки не оприлюднили.
Хто замінить форварда Динамо у збірній
Замість Пономаренка тренерський штаб викликав до національної команди нападника Болоньї Артема Довбика. Форвард раніше перебував у резервному списку збірної України.
Водночас ігрової практики в клубі Довбику цього сезону бракує. За Болонью український нападник сумарно провів на полі лише 27 хвилин.
Нагадаємо, що збірна України проведе два вирішальні матчі Ліги націй сезону 2026/2027. 14 листопада команда Андреа Мальдери зіграє на виїзді проти Північної Ірландії, а вже 17 листопада у номінально домашньому поєдинку зустрінеться з Грузією.
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