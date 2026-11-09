Звезда Динамо неожиданно покинул сборную Украины

Об уходе нападающего сообщила в своем телеграме Украинская футбольная ассоциация. 20-летний игрок должен был стать одним из вариантов для атаки национальной сборной в ноябрьских матчах.

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Почему Пономаренко покинул сборную Украины

Проблемы со здоровьем у нападающего возникли после матча 12-го тура УПЛ между Шахтером и Динамо, который завершился нулевой ничьей – 0:0. Пономаренко вышел в стартовом составе киевлян, но не доиграл встречу до конца и был заменен на 71-й минуте.

Впоследствии нападающий пропустил открытую тренировку сборной Украины в Ужгороде. Главный тренер Андреа Мальдера тогда сообщил, что футболисту необходимо пройти дополнительное медицинское обследование.

В итоге Пономаренко не сможет помочь "сине-желтым" в ближайших матчах. Информация о характере повреждения и сроках восстановления футболиста пока не обнародована.

Кто заменит форварда Динамо в сборной

Вместо Пономаренко тренерский штаб вызвал в национальную команду нападающего Болоньи Артема Довбика. Форвард ранее находился в резервном списке сборной Украины.

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В то же время игровой практики в клубе Довбику в этом сезоне не хватает. За Болонью украинский нападающий в общей сложности провел на поле всего 27 минут.

Напомним, что Сборная Украины проведет два решающих матча Лиги наций сезона 2026/2027. 14 ноября команда Андреа Мальдери сыграет на выезде против Северной Ирландии, а уже 17 ноября в номинально домашнем матче встретится с Грузией.