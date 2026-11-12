Игрока сборной Украины выгоняют из команды из-за высокой зарплаты

Итальянское издание Voce Giallorossa, посвященное новостям "Ромы", утверждает, что "Болонья" может вернуть Довбика в Рим уже зимой. К этому руководство клуба побуждает, в частности, финансовый аспект.

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Почему Довбик не устраивает "Болонью"

Нападающему так и не удалось стать основным игроком в новом клубе, а его результативность оставляет желать лучшего: всего один гол в 5 матчах. Хотя стоит обратить внимание на игровое время, предоставленное Артему, – это всего 105 минут в сумме на поле.

В Италии ходят активные слухи, что игрок не выкладывается на полную из-за опасений повторного получения травмы. Это якобы подрывает доверие к нему со стороны тренерского штаба.

Проблемой для "Болоньи" стала и зарплатная ведомость. После уплаты налогов Довбик получает примерно 3 миллиона евро в год. Финансовые возможности команды существенно уступают грандам, а платить столько футболисту, который не играет, для клуба – роскошь, которую он себе позволить не может.

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Что дальше для Довбика

Похоже, что "Болонья" не будет ждать до конца сезона и пересмотрит договор аренды, подписанный с "Ромой", уже в январе во время трансферного окна. Это позволит украинцу надеяться на поиск нового клуба, в котором ситуация для него будет более благоприятной.

А пока Артем готовится к матчам сборной Украины, куда получил неожиданный вызов после травмы Матвея Пономаренко.