Еліна Світоліна мала дуже успішний з фінансової точки зору 2026 рік. Українка постійно трималася серед лідерів світового жіночого тенісу і поповнила особистий бюджет на пристойну суму.

WTA оновила інформацію щодо призових першої ракетки України. Виявилося, що лише за цей сезон Світоліна заробила близько 20% усіх своїх професійних статків.

Заробіток Світоліної у 2026 році

Загалом українка цьогоріч стала багатшою завдяки своїм виступам на корті на трохи більше 6 мільйонів доларів. Найбільш прибутковим став Підсумковий турнір в Індіан-Веллсі: навіть попри поразку у фіналі, Еліна додала до свого особистого призового фонду рівно 1,5 мільйона.

Призові Еліни Світоліної у 2026 році:

WTA 250 Окленд (перемога) — $37 390

Australian Open (1/2 фіналу) — $838 350

WTA 1000 Доха (1/8 фіналу) — $49 250

WTA 1000 Дубай (фінал) — $385 001

WTA 1000 Індіан-Веллс (1/2 фіналу) — $340 190

WTA 1000 Маямі (1/16 фіналу) — $61 865

WTA 500 Штутгарт (1/2 фіналу) — $57 395

WTA 1000 Мадрид (1/32 фіналу) — $31 585

WTA 1000 Рим (перемога) — $1 234 683

Ролан Гаррос (1/4 фіналу) — $470 000

WTA 500 Берлін (1/4 фіналу) — $29 110

WTA 500 Бад-Гомбург (1/4 фіналу) — $30 435

Вімблдон (1/64 фіналу) — $105 840

WTA 500 Вашингтон (1/4 фіналу) — $47 750

WTA 1000 Торонто (1/2 фіналу) — $297 315

WTA 1000 Цинциннаті (1/16 фіналу) — $47 375

US Open (1/16 фіналу) — $290 000

WTA 1000 Пекін (1/4 фіналу) — $193 645

WTA 1000 Ухань (1/4 фіналу) — $98 500

Підсумковий турнір WTA (фінал) — $1 500 000

Свій персональний грошовий рекорд Світоліна все ж не побила: у 2019 році вона поклала на банківський рахунок завдяки успіхам у профі-кар'єрі трохи більше, а саме 6 мільйонів 126 тисяч доларів.

Скільки Світоліна заробила за всю кар'єру

Загалом за час своїх виступів у професійному турі, який налічує вже близько 14 років з перервою на декретну відпустку, Еліна Світоліна заробила 32 мільйони 679 тисяч доларів.

Це 12-те місце в історії світового жіночого тенісу. Нещодавно українка обігнала за показником призових колишню першу ракетку світу німкеню Анжелік Кербер.