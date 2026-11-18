WTA обновила информацию о призовых первой ракетки Украины. Оказалось, что только за этот сезон Свитолина заработала около 20 % всего своего профессионального состояния.

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Заработок Свитолиной в 2026 году

В целом украинка в этом году стала богаче благодаря своим выступлениям на корте на чуть более 6 миллионов долларов. Наиболее прибыльным стал Итоговый турнир WTA: даже несмотря на поражение в финале, Элина пополнила свой личный призовой фонд ровно на 1,5 миллиона.

Призовые Элины Свитолиной в 2026 году:

WTA 250 Окленд (победа) – $37 390

Australian Open (1/2 финала) – $838 350

WTA 1000 Доха (1/8 финала) – $49 250

WTA 1000 Дубай (финал) – $385 001

WTA 1000 Индиан-Уэллс (1/2 финала) – $340 190

WTA 1000 Майами (1/16 финала) – $61 865

WTA 500 Штутгарт (1/2 финала) – $57 395

WTA 1000 Мадрид (1/32 финала) – $31 585

WTA 1000 Рим (победа) – $1 234 683

Ролан Гаррос (1/4 финала) – $470 000

WTA 500 Берлин (1/4 финала) – $29 110

WTA 500 Бад-Гомбург (1/4 финала) – $30 435

Уимблдон (1/64 финала) – $105 840

WTA 500 Вашингтон (1/4 финала) – $47 750

WTA 1000 Торонто (1/2 финала) – $297 315

WTA 1000 Цинциннати (1/16 финала) – $47 375

US Open (1/16 финала) – $290 000

WTA 1000 Пекин (1/4 финала) – $193 645

WTA 1000 Ухань (1/4 финала) – $98 500

Итоговый турнир WTA (финал) – $1 500 000

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Свой личный денежный рекорд Свитолина все же не побила: в 2019 году она заработала благодаря успехам в профессиональной карьере чуть больше, а именно 6 миллионов 126 тысяч долларов.

Сколько Свитолина заработала за всю карьеру

В целом за время своих выступлений в профессиональном туре, который насчитывает уже около 14 лет с перерывом на декретный отпуск, Элина Свитолина заработала 32 миллиона 679 тысяч долларов.

Это 12-е место в истории мирового женского тенниса. Недавно украинка обогнала по показателю призовых бывшую первую ракетку мира, немку Анжелик Кербер.