"Дуже б цього хотів": Дюбуа планує перемогти Усика у третьому поєдинку

Чемпіон світу з боксу за версією WBO Даніель Дюбуа розповів про бажання третього поєдинку проти Олександра Усика. Британський боєць вірить свою перемогу.

Даніель Дюбуа здобув ефектну перемогу над Фабіо Вордлі у реванші проти Фабіо Вордлі. Після поєдинку він згадав Олександра Усика, повідомляє 24 Канал.

Чому Дюбуа хоче битися з Усиком

Британець вдало захистив титул чемпіона світу. Одразу у рингу боксер зустрівся володарем поясу IBF Філіппом Хрговичем, а згодом пригадав колишнього дворазового суперника.

Так, безумовно. Я б дуже цього хотів. Цього разу ми переможемо. Так, ми припускалися помилок, але цього разу все буде на нашу користь,

– сказав Дюбуа.

Після цього бою професійний рекорд Дюбуа становить 27 поєдинків: 24 перемоги, 23 з яких здобуті нокаутом, та 3 поразки.

Нагадаємо, що у 2023 році Усик переміг Даніеля нокаутом у 9-му раунді. У реванші, у 2025-му, Олександр нокаутував суперника у п’ятій трихвилинці.

Чи може Усик ще раз побитись з Дюбуа

Нещодавно стало відомо, що Олександр Усик, схоже, не проведе очікуваний поєдинок проти Деонтея Вайлдера.

Поки Усик, імовірно, шукатиме іншого суперника для свого прощального бою, у Вайлдера може з'явитися альтернативний варіант. Американського боксера пов'язують із можливим поєдинком проти Джея Опетаї, Наразі

Дубюа не називають у контексті наступного суперника для колишнього триразового абсолютного чемпіона світу з боксу.