Олександр Усик, схоже, не проведе очікуваний поєдинок проти Деонтея Вайлдера. Переговори між сторонами зірвалися через фінансові розбіжності, повідомляє відомий інсайдер Майк Коппінгер на своїй сторінці у мережі Х.

Чому зірвався бій Усик – Вайлдер

Коппінгер коротко відповів на запитання вболівальника щодо перспектив поєдинку.

Ці переговори мертві,

– написав журналіст.

За наявною інформацією, головною перешкодою стали фінансові вимоги боксерів. Сторони не змогли узгодити умови, необхідні для проведення протистояння.

Таким чином, зустріч Усика та Вайлдера, яка могла стати однією з найгучніших подій у надважкій вазі, наразі не відбудеться. Водночас остаточні плани українця щодо завершення кар'єри залежать від подальшого розвитку ситуації.

З ким може побитися Вайлдер замість Усика

Поки Усик, імовірно, шукатиме іншого суперника для свого прощального бою, у Вайлдера може з'явитися альтернативний варіант. Американського боксера пов'язують із можливим поєдинком проти Джея Опетаї, який має рекорд 31 перемога без поразок, зокрема 24 нокаути.

Цей бій можуть організувати в андеркарді великого боксерського шоу в Кардіффі 11 грудня. Головною подією вечора має стати протистояння Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Однак наразі потенційний поєдинок Вайлдера з Опетаєю також не варто вважати остаточно підтвердженим. Головна інтрига для українських уболівальників – кого Усик обере наступним суперником, якщо його плани щодо прощального бою залишаються чинними.

Нагадаємо, британський важковаговик Дерек Чісора раніше прогнозував, що в очному поєдинку Вайлдер переможе Усика.