За словами Чісори, саме американський колишній володар титулу WBC покине ринг у статусі переможця. Таке припущення Дерек зробив для ютуб-каналу Seconds Out.

Що сказав Чісора про Усик – Вайлдер

Колишній суперник українця вірить в ударну міць 40-річного зіркового американського боксера.

Вайлдер переможе Усика. Деонтей його нокаутує, я тобі кажу. Забудьте про праву руку – я відчув його силу, і в нього є міць. Прийняти удар від цього хлопця дуже важко. Деонтей його нокаутує,

– сказав Чісора.

Британець зосередився не лише на фізичних характеристиках американця. Він зазначив, що бачить Вайлдера фаворитом у зв’язку з недоліками у підготовці українця.

"Усика більше не тренує його старий тренер, він відходить від усієї своєї команди, а його тренують друзі. На кого я маю поставити гроші? Я поставлю на Деонтея", – додав Чісора.

Зазначимо, що Вайлдера протягом тривалого часу називають наступним найімовірнішим суперником Олександра.

Що відомо про продовження кар’єри Усика

Додамо, що на зустріч з українцем претендує також і Тайсон, який нещодавно зробив гучну заяву про бій з Усиком у США.

Наприкінці серпня директор команди українського боксера Сергій Лапін заявив, що після бою з Вайлдером команда Усика готова розглянути варіант із трилогією проти Ф'юрі.