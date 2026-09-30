По словам Чисоры, именно бывший американский обладатель титула WBC покинет ринг в статусе победителя. Такое предположение Дерек высказал для ютуб-каналу Seconds Out.

Что сказал Чисора об Усике – Уайлдере

Бывший соперник украинца верит в ударную мощь 40-летнего звездного американского боксера.

Уайлдер победит Усика. Деонтей его нокаутирует, я тебе говорю. Забудьте о правой руке – я почувствовал его силу, и у него есть мощь. Принять удар от этого парня очень трудно. Деонтей его нокаутирует,

– сказал Чисора.

Британец сосредоточился не только на физических характеристиках американца. Он отметил, что считает Уайлдера фаворитом из-за недостатков в подготовке украинца.

"Усика больше не тренирует его прежний тренер, он отходит от всей своей команды, а тренируют его друзья. На кого мне поставить деньги? Я поставлю на Деонтея", – добавил Чисора.

Отметим, что Уайлдера в течение длительного времени называют следующим наиболее вероятным соперником Александра.

Что известно о продолжении карьеры Усика

Добавим, что на встречу с украинцем претендует также и Тайсон, который недавно сделал громкое заявление о бое с Усиком в США.

В конце августа директор команды украинского боксера Сергей Лапин заявил, что после боя с Уайлдером команда Усика готова рассмотреть вариант с трилогией против Фьюри.