"Знадобиться більше часу": Де Дзербі розповів, чи варто очікувати Мудрика на полі

Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі поділився інформацією про найближче майбутнє Михайла Мудрика. Він порівняв українця з чемпіоном світу Педро Порро.

Михайло Мудрик усе ще продовжує процес відновлення від травми гомілкостопа. Його стан оцінив наставник Тоттенгема, пише 24 Канал.

Що сказав Де дзербі про Мудрика

Напередодні гри проти Манчестер Юнайтед в Англійській Прем’єр лізі італійський фахівець сказав кілька слів про фізичний стан трьох своїх підопічних: Джеймса Мадісона, Педро Порро та Михайла Мудрика.

У Маддісона та сама проблема, а Порро й Мудрик обидва недоступні. Думаю, Педро пропустить небагато часу, а для Мудрика, можливо, знадобиться трохи більше,

– зазначив Де Дзербі.

Поєдинок англійської першості Манчестер Юнайтед – Тоттенгем відбудеться 10 жовтня. Початок заплановано о 19:30 за київським часом.

Як розгортається кар’єра Мудрика у Тоттенгемі

Дискваліфікація Мудрика пов'язана з допінгом достроково завершилась улітку. Футболіст миттєво вирушив на збори Челсі до Китаю, де взяв участь у кількох спарингах. Утім у серпні футболіст ігрової практики в складі "аристократів" не мав. Перед закриттям трансферного вікна гравця орендував Тоттенгем.

Про травму гомілкостопа у Михайла стало відомо одразу ж після дебютного поєдинку за "шпор". Нещодавно Де Дзербі сподівався на швидке повернення українця.