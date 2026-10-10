Михайло Мудрик усе ще продовжує процес відновлення від травми гомілкостопа. Його стан оцінив наставник Тоттенгема, пише 24 Канал.

Що сказав Де дзербі про Мудрика

Напередодні гри проти Манчестер Юнайтед в Англійській Прем’єр лізі італійський фахівець сказав кілька слів про фізичний стан трьох своїх підопічних: Джеймса Мадісона, Педро Порро та Михайла Мудрика.

У Маддісона та сама проблема, а Порро й Мудрик обидва недоступні. Думаю, Педро пропустить небагато часу, а для Мудрика, можливо, знадобиться трохи більше,

– зазначив Де Дзербі.

Поєдинок англійської першості Манчестер Юнайтед – Тоттенгем відбудеться 10 жовтня. Початок заплановано о 19:30 за київським часом.

Як розгортається кар’єра Мудрика у Тоттенгемі

Дискваліфікація Мудрика пов'язана з допінгом достроково завершилась улітку. Футболіст миттєво вирушив на збори Челсі до Китаю, де взяв участь у кількох спарингах. Утім у серпні футболіст ігрової практики в складі "аристократів" не мав. Перед закриттям трансферного вікна гравця орендував Тоттенгем.

Про травму гомілкостопа у Михайла стало відомо одразу ж після дебютного поєдинку за "шпор". Нещодавно Де Дзербі сподівався на швидке повернення українця.