Михайло Мудрик усе ще продовжує процес відновлення від травми гомілкостопа. Його стан оцінив наставник Тоттенгема, пише 24 Канал.
Що сказав Де дзербі про Мудрика
Напередодні гри проти Манчестер Юнайтед в Англійській Прем’єр лізі італійський фахівець сказав кілька слів про фізичний стан трьох своїх підопічних: Джеймса Мадісона, Педро Порро та Михайла Мудрика.
У Маддісона та сама проблема, а Порро й Мудрик обидва недоступні. Думаю, Педро пропустить небагато часу, а для Мудрика, можливо, знадобиться трохи більше,
– зазначив Де Дзербі.
Поєдинок англійської першості Манчестер Юнайтед – Тоттенгем відбудеться 10 жовтня. Початок заплановано о 19:30 за київським часом.
Як розгортається кар’єра Мудрика у Тоттенгемі
Дискваліфікація Мудрика пов'язана з допінгом достроково завершилась улітку. Футболіст миттєво вирушив на збори Челсі до Китаю, де взяв участь у кількох спарингах. Утім у серпні футболіст ігрової практики в складі "аристократів" не мав. Перед закриттям трансферного вікна гравця орендував Тоттенгем.
Про травму гомілкостопа у Михайла стало відомо одразу ж після дебютного поєдинку за "шпор". Нещодавно Де Дзербі сподівався на швидке повернення українця.