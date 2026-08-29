В Амстердамі вирішили долю Циганкова: коли футболіст збірної України дебютує за Аякс

Віктор Циганков поки перебуває в очікуванні нового розділу у своїй футбольній кар’єрі. Перша його поява у футболці Аякса може відкластись.

Віктор Циганков поповнив ряди амстердамського Аякса і невдовзі може стати його невід’ємною частиною. Однак, поки тренер Мічел Санчес не спішить випускати футболіста на поле, пише журналіст Майк Вервей.

Що відомо про дебют Циганкова за Аякс

Український вінгер уже зареєстрований для участі у сезоні 2026/27 нідерландської Ередівізі. Щоправда, за інформацією джерела, у неділю, 30 серпня, він за новий клуб грати не буде.

Схоже, Циганков отримав дозвіл зіграти проти Телстара, але на поле поки не вийде. Ймовірно, Мічел Санчес не включить його до заявки на матч. У такому разі українець зосередиться на домашній грі проти ПСВ,

– написав Вервей.

Поєдинок наступного туру Аякс – ПСВ заплановано на суботу, 5 вересня. Розпочнеться дуель о 21:00 за Києвом.

Що відбувалось у кар’єрі Циганкова до цього

Віктор знайшов нову команду після бойкоту матчів каталонської Жирони, за яку виступав кілька минулих років.

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич заявив, що вважає перехід в Аякс сприятливим розвитком кар’єри для 28-річного футболіста.

Відзначимо, що у січні 2023-го іспанці заплатили Динамо як раз 5 мільйонів євро за Циганкова. За три з половиною роки в клубі Віктор відіграв 119 матчів, оформивши 20 голів та 23 асисти.

У сезоні 2023/2024 українець допоміг Жироні здобути бронзові медалі в Ла Лізі.