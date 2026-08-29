Виктор Цыганков пополнил ряды амстердамского Аякса и вскоре может стать его неотъемлемой частью. Однако пока тренер Мичел Санчес не спешит выпускать футболиста на поле, пишет журналист Майк Вервей.

Что известно о дебюте Цыганкова за Аякс

Украинский вингер уже зарегистрирован для участия в сезоне 2026/27 нидерландской Эредивизи. Правда, по информации источника, в воскресенье, 30 августа, он за новый клуб играть не будет.

Похоже, Цыганков получил разрешение сыграть против Телстара, но на поле пока не выйдет. Вероятно, Мичел Санчес не включит его в заявку на матч. В таком случае украинец сосредоточится на домашней игре против ПСВ,

– написал Вервей.

Матч следующего тура Аякс – ПСВ запланирован на субботу, 5 сентября. Дуэль начнется в 21:00 по киевскому времени.

Что происходило в карьере Цыганкова до этого

Виктор нашел новую команду после бойкота матчей каталонской Жироны, за которую выступал несколько последних лет.

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич заявил, что считает переход в Аякс благоприятным шагом в карьере 28-летнего футболиста.

Отметим, что в январе 2023 года испанцы заплатили Динамо ровно 5 миллионов евро за Цыганкова. За три с половиной года в клубе Виктор сыграл 119 матчей, забив 20 голов и отдав 23 голевые передачи.

В сезоне 2023/2024 украинец помог Жироне завоевать бронзовые медали в Ла Лиге.