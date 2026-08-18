Наразі у системі клубу знаходиться одразу четверо наших земляків: нападники Владислав Ванат та Олександр Піщур, воротар Владислав Крапивцов та вінгер Віктор Циганков. Щоправда, двоє з них невдовзі можуть покинути клуб, а один – зі скандалом, пише 24 Канал.

Що відомо про конфлікт Циганкова та Жирони

Попри те, що обидва футболісти збірної України, Ванат та Циганков, бажають покинути клуб, найбільше публічної інформації є саме про непорозуміння клубного керівництва та Віктора .

Ввечері 17 серпня він у своєму інстаграм-акаунті опублікував підбірку сторіс, де прямо вказав на заборону коментувати ситуацію навколо свого бажання піти. З поміж них було й особисте повідомлення, яке українець отримав у WhatsApp.

Фото скріншот з інстаграм Віктора Циганкова

У клубі вказали футболісту на правила спілкування з медіа, які прописані у його контракті.

Привіт, Вікторе, пам’ятай, що, як передбачає твій контракт (та контракти решти твоїх товаришів по команді) щодо відносин з пресою; для будь-якого публічного спілкування, інтерв’ю тощо ти повинен попередньо отримати дозвіл керівника пресслужби клубу ([ім’я приховано]), – йдеться у повідомленні.

Представник клубу також написав Циганкову, що у Жироні уже отримали запит на інтерв’ю з ним, але не погодили розмову.

Журналіст зв’язався з нами, і ми сказали йому, що наразі не даємо інтерв’ю з гравцями. І про це тобі повідомив [ім’я приховано], тому ти вже знаєш, що не маєш дозволу від Жирони,

– зазначили у клубі.

Далі у меседжі 28-річному українцю нагадали про те, що обов’язок отримувати попередній дозвіл – не просто внутрішня рекомендація, а частина трудової угоди і її порушення тягне за собою дисциплінарні заходи.

Злиття листування стало новим витком ескалації конфлікту, який розпочався задовго до вирішального відрізка літнього трансферного вікна у Європі

Коли Ванат та Циганков захотіли покинути Жирону

Чутки про відхід обох футболістів зі складу актуальної команди розповсюдились практично одразу після того, як 23 травня клуб вилетів з елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.

Уже кількома днями по тому у мережі з’явилась інформація, що Ванат, який у той період заліковував травму, може поповнити ряди Вільярреала.

Про Циганкова одразу заговорили як про потенційну кандидатуру для амстердамського Аякса. У підсумку, у столицю Нідерландів поїхав лише головний тренер Жирони Мічел Санчес.

Мічел Санчес – новий тренер Аякса / Фото ФК Аякс

На цьому етапі публічна комунікація футболістів збірної України почала відрізнятись. Владислав продовжив відновлення від травми задньої поверхні стегна, а у липні повернувся до ігор за Жирону у товариських матчах.

Віктор у червні надіслав до клубного офісу листа з повідомленням, що його "спортивне майбутнє навряд чи сумісне з чинним проєктом у клубі". Про це повідомляв AS.

Протягом літа футболістів пов’язували з різними клубами. У контексті 28-річного вінгера лунали назви таких клубів як турецький Трабзонспор, американський Нью-Йорк Сіті, іспанські Сельта та Еспаньйол. Інтерес до нападника, окрім Вільярреалу, приписували Бетісу, Трабзонспору та Аяксу.

Коли ситуація навколо Циганкова та Ваната набула ознак скандалу

Усе вийшло з-під контролю 16 серпня, коли клуб опублікував склад на матч першого туру Ла Ліги 2 проти Леганеса (1:1). Обидва опинились на лаві запасних, проте Віктор дивився матч з трибун.

А от Владислав – поряд з партнерами, але на поле він не вийшов. Після матчу головний тренер Жирони Кіке Альварес зробив несподівану заяву щодо українського вінгера.

Циганков був у складі, але не захотів переодягатися, проте більше я нічого сказати не можу,

– говорив фахівець.

Практично одразу з’явилось повідомлення про аналогічне рішення від Ваната. Журналіст Ніл Сола зазначив, що Владислав не вийшов на поле за власної волі.

Нападник спростував це у коментарі для сайту Трибуна.

Я повинен був вийти на заміну, розпочав одягати екіпірування і через декілька секунд мав бути готовий вийти на заміну. Але саме в цей час наш центральний захисник отримав пошкодження і його потрібно було замінити. Тренерський штаб вирішив випустити більш захисного гравця, тому що залишалась лише одна заміна,

– сказав форвард.

В оточенні Віктора Циганкова також надали своє бачення ситуації. Там сказали, що він не був готовий виходити на матч. Але, схоже, що після цього Віктор самотужки спалив усі мости до Жирони. У вівторок, 18 серпня, у Каталонії відкрили дисциплінарне провадження щодо вінгера.

Що далі для футболістів збірної України

Наступний матч Жирона проведе 21 серпня проти Кордоби. Початок гри заплановано о 22.00 за часом Києва.

Трансферне вікно в Іспанії закриється 1 вересня о 23.59 за місцевим часом.