"Вайлдер переможе Усика": Чісора зробив гучний прогноз на бій українця

Представник надважкої ваги у боксі (понад 90,72) Дерек Чісора зробив дещо дивний прогноз на можливий майбутній бій Олександра Усика. Британець бачить сумний для українців підсумок такого поєдинку.

За словами Чісори, саме американський колишній володар титулу WBC покине ринг у статусі переможця. Таке припущення Дерек зробив для ютуб-каналу Seconds Out.

Що сказав Чісора про Усик – Вайлдер

Колишній суперник українця вірить в ударну міць 40-річного зіркового американського боксера.

Вайлдер переможе Усика. Деонтей його нокаутує, я тобі кажу. Забудьте про праву руку – я відчув його силу, і в нього є міць. Прийняти удар від цього хлопця дуже важко. Деонтей його нокаутує,

– сказав Чісора.

Британець зосередився не лише на фізичних характеристиках американця. Він зазначив, що бачить Вайлдера фаворитом у зв’язку з недоліками у підготовці українця.

"Усика більше не тренує його старий тренер, він відходить від усієї своєї команди, а його тренують друзі. На кого я маю поставити гроші? Я поставлю на Деонтея", – додав Чісора.

Зазначимо, що Вайлдера протягом тривалого часу називають наступним найімовірнішим суперником Олександра.

Що відомо про продовження кар’єри Усика

Додамо, що на зустріч з українцем претендує також і Тайсон, який нещодавно зробив гучну заяву про бій з Усиком у США.

Наприкінці серпня директор команди українського боксера Сергій Лапін заявив, що після бою з Вайлдером команда Усика готова розглянути варіант із трилогією проти Ф'юрі.