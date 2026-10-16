Ще одне "динамівське серце": Динамо знайшло нового кандидата на посаду головного тренера

Уже у 2027 році Динамо може отримати нового наставника. На посаду головного тренера киян розглядається їхній колишній нападник.

Команду зі столиці України може очолити Максим Шацьких. Інформацію про це поширило видання Eurasia Football.

Що відомо про кандидатуру Шацьких на посаду наставника Динамо

За інформацією джерела, колишній нападник киян може очолити Динамо вже у 2027 році. Наразі Шацьких працює в Киргизстані, де тренує футбольний клуб Азія.

Його підопічні наразі посідають третє місце в чемпіонаті Киргизстану та мають в активі 49 очок. Відставання від лідера – клубу Барса – становить усього 3 бали. Шацьких очолив Азію майже рік тому, в листопаді 2025 року. Це його третій футбольний клуб як тренера. Раніше він працював в узбецьких клубах Пахтакор і Андіжан.

Сам Максим Шацьких повідомив про своє бажання одного дня очолити київське Динамо. Він зазначив, що присвятив багато років життя українській команді. Тому природно, що одна з його мрій і бажань – це тренувати Динамо.

Я вже зараз готовий до такої можливості. Навіть у нинішній ситуації в мене дуже велике бажання працювати в близькому мені суперклубі. Я хочу підкорювати великі вершини з командою, досягати позитивних результатів і здобувати трофеї,

– зазначив Шацьких.

Що Шацьких сказав про нинішній стан Динамо

Крім того, узбецький тренер прокоментував і нинішній стан київської команди. Він наголосив, що аби краще все розуміти, треба бути всередині клубу. Тож усіх нюансів він не знає, а телевізійна картинка не здатна передати всього стану справ.

Найголовніше, що треба розуміти, – в Україні зараз триває війна. У таких реаліях сам факт проведення чемпіонату – це вже, якщо чесно, добре. Тому зараз жити реаліями 15-річної давності неправильно. Утім, можна ставити певні конкретні цілі на євроарені та досягати їх,

– зауважив узбецький фахівець.

За його словами, в Динамо є хороші перспективні футболісти, достатньо розумні та тямущі. У киян є дуже сильна філософія, тож просто треба якісно їй відповідати.

Нічого змінювати не треба. Просто потрібно додати трохи в певних аспектах. Тоді, я впевнений, буде й результат,

– наголосив Шацьких.

Він додав, що це не глобальні завдання на кшталт перемоги в Лізі чемпіонів. Однак досить високі завдання навіть на міжнародній арені виконувати можна.

Нещодавно повідомлялось про те, що внаслідок російських атак у Києві постраждали будинки футболістів Динамо Олександра Тимчика й Олександра Піхальонка. З самими футболістами та їхніми родинами все добре.