Про це у своїх соцмережах повідомила дружина футболіста Карина. Родина Тичиків мешкає в одному з житлових комплексів столиці України.

У якому стані квартира Тимчика

Унаслідок російського обстрілу серйозно постраждав під'їзд будинку, в якому живе Олександр Тимчк із родиною. У самій квартирі, де мешкає подружжя, вибиті шибки.

Наші вікна, к*нчені тв*рі,

– підписала дівчина світлину з руйнуваннями в інстаграмі.



Руйнування квартири Тимчиків / Фото з інстаграму Каріни Тимчик



Вид із вікна квартири Тимчиків / Фото з інстаграму Каріни Тимчик

Слід зазначити, що з родиною футболістів усе добре. Ані гравець Динамо, ані інші члени його сім'ї не постраждали. Повідомлялось, що внаслідок атаки в столиці України було 2 загиблих і понад 10 постраждалих.

Що сталось із будинком Піхальонка

За короткий термін це вже друге пошкодження будинків, де живуть футболісти Динамо. Раніше російський дрон влучив у будинок, у якому мешкає Олександр Піхальонок. Безпілотник влучив у 25-поверховий будинок у Дарницькому районі, на рівні 12 – 16 поверхів.

Дружина Олександра Ольга Піхальонок показала в соцмережах наслідки прильоту по їхньому ЖК. Унаслідок атаки у дворі загорілись автівки, й на місце прибули рятувальні служби.

Крім того, окупанти вбили колишнього гравця баскетбольної вищої ліги України Клима Лійва. Він загинув на фронті, де з 2024 року захищав Україну..