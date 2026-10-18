Не Україна: де живуть діти Андрія Шевченка

Володар "Золотого м’яча" та президент УАФ Андрій Шевченко має чотирьох дітей. Усі вони мешкають за межами України.

Переважна частина родини очільника українського футболу обрала Велику Британію, де частину кар’єри провів колишній нападник Челсі. Про їх життя розповідає 24 Канал.

Чим займаються і де живуть діти Андрія Шевченка

Ексфутболіст та його дружина Крістін Пазік подарували життя Джорданові , Крістіану, Олександр та Райдеру-Габріелю.

Наймолодшими є 12-річний Райдер-Габріель та 14-річний Олександр, які мешкають з батьками у Лондоні. Відомо, що Олександр розділяє інтерес батька до гольфу, який є другим хобі Шевченка-старшого.

Happy 9th Birthday Ryder. We love you so much. ️ https://t.co/IpHdjPRNSj — Andriy Shevchenko (@jksheva7) April 6, 2023

Чинний очільник УАФ декілька разів робив пости до дня народження сина й на них той грав саме у цю гру з зірковим батьком.

Покинув Туманний Альбіон 21-річний Джордан. Він не обрав спортивний напрямок і наразі здобуває освіту у США.

Найстарший з синів Шевченка навчався в King's College School у Вімблдоні, а пізніше вступив до Єльського університету.

Джордан Шевченко разом з батьками / фото з соцмереж Крістен Пазік

У 2023-му Джордан розповідав, що пишається бути наполовину українцем та пригадує, як наприкінці спортивної кар’єри батька щороку кілька місяців проводив в Україні.

Хто у родині пов’язав життя з футболом

Професійно на спортивний шлях став Крістіан Шевченко, який має у своєму активі 15 матчів за збірні України різного віку.

Футбольну освіту 19-річний нападник отримував у академіях Челсі, Тоттенгема та Вотфорда. Найуспішнішим його періодом у грі наразі є сезон 2024/25, коли Крістіан забив 11 голів і віддав вісім результативних передач на молодіжному рівні за Вотфорд U-21.

Крістіан Шевченко разом з батьком / фото з соцмереж очільнка УАФ

Після цього він отримав перший професійний контракт, однак до дебюту за основну команду Вотфорда справа так і не дійшла.

У травні 2026 року клуб припинив співпрацю з футболістом. Нещодавно 19-річний футболіст підписав контракт з клубом Шолінг, який виступає на сьомому рівні англійської футбольної піраміди.