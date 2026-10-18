Переважна частина родини очільника українського футболу обрала Велику Британію, де частину кар’єри провів колишній нападник Челсі. Про їх життя розповідає 24 Канал.

Чим займаються і де живуть діти Андрія Шевченка

Ексфутболіст та його дружина Крістін Пазік подарували життя Джорданові , Крістіану, Олександр та Райдеру-Габріелю.

Наймолодшими є 12-річний Райдер-Габріель та 14-річний Олександр, які мешкають з батьками у Лондоні. Відомо, що Олександр розділяє інтерес батька до гольфу, який є другим хобі Шевченка-старшого.

Чинний очільник УАФ декілька разів робив пости до дня народження сина й на них той грав саме у цю гру з зірковим батьком.

Покинув Туманний Альбіон 21-річний Джордан. Він не обрав спортивний напрямок і наразі здобуває освіту у США.

Найстарший з синів Шевченка навчався в King's College School у Вімблдоні, а пізніше вступив до Єльського університету.

Джордан Шевченко разом з батьками / фото з соцмереж Крістен Пазік

У 2023-му Джордан розповідав, що пишається бути наполовину українцем та пригадує, як наприкінці спортивної кар’єри батька щороку кілька місяців проводив в Україні.

Хто у родині пов’язав життя з футболом

Професійно на спортивний шлях став Крістіан Шевченко, який має у своєму активі 15 матчів за збірні України різного віку.

Футбольну освіту 19-річний нападник отримував у академіях Челсі, Тоттенгема та Вотфорда. Найуспішнішим його періодом у грі наразі є сезон 2024/25, коли Крістіан забив 11 голів і віддав вісім результативних передач на молодіжному рівні за Вотфорд U-21.

Крістіан Шевченко разом з батьком / фото з соцмереж очільнка УАФ

Після цього він отримав перший професійний контракт, однак до дебюту за основну команду Вотфорда справа так і не дійшла.

У травні 2026 року клуб припинив співпрацю з футболістом. Нещодавно 19-річний футболіст підписав контракт з клубом Шолінг, який виступає на сьомому рівні англійської футбольної піраміди.