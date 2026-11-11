Збірна України з футзалу вперше в історії стала чемпіоном юнацьких Олімпійських ігор

Дівоча збірна України з футзалу виборола "золото" юнацьких Олімпійських ігор-2026. У драматичному фіналі "синьо-жовті" вирвали перемогу у Венесуели з рахунком 4:3.

Українські футзалістки подарували справжній трилер у вирішальному матчі змагань. Доля золотих нагород вирішилася лише в екстратаймах, а героїнею фіналу стала Аделіна Власенко, пише "Суспільне Спорт".

Україна – Венесуела – 4:3

Голи: Ручка, 7, 21, Щавінська, 36, Власенко, 42 – Пас, 16, Гутельяс, 31, Агілар, 40

Українки активно розпочали зустріч і вже на сьомій хвилині відкрили рахунок. Маргарита Ручка зігравши на добиванні після удару Валерії Юхновець, відправила м'яч у сітку.

Однак втримати перевагу до перерви не вдалося. На 16-й хвилині Ельяніз Пас скористалася помилкою українок і відновила паритет.

Другий тайм розпочався ідеально для нашої команди. Вже за сім секунд після передачі Оксани Шевчук через майже все поле Ручка оформила дубль.

Проте Венесуела не збиралася здаватися. На 31-й хвилині Валеська Гутельяс зрівняла рахунок, однак за чотири хвилини до завершення основного часу Єва Щавінська знову вивела Україну вперед.

Здавалося, перемога вже поруч, але венесуелки забили за 20 секунд до фінальної сирени та перевели гру в екстратайми.

Розв'язка настала у додатковий час. Після передачі Ангеліни Запорожець вирішальний м'яч забила Аделіна Власенко – 4:3.

Україна вперше в історії виграла футзальний турнір на юнацькій Олімпіаді

Ця перемога стала історичною для українського футзалу. Дівоча збірна вперше здобула золото юнацьких Олімпійських ігор, на якій футзал представлений із 2018 року.

Цікаво, що саме Венесуела стала суперницею українок і на груповому етапі. Тоді наша команда також здолала південноамериканок – 5:4.

Загалом Україна вже має вісім нагород юнацької Олімпіади-2026. Раніше золоті нагороди вибороли дзюдоїст Хазар Гейдаров та легкоатлетка Міланія Кохан, яка повторила досягнення свого брата у метанні молоті.

Срібні медалі в активі Аліна Дмитрук (фехтування) та Віталія Тарасюка (спортивна ходьба). З бронзою повернуться в Україну Дарина Козка (спортивна ходьба), Микита Кузьменко (пляжна боротьба) та Євангеліна Петрук (бокс).