Підкорила Олімпіаду слідом за братом: 17-річна українка влаштувала фурор на юнацьких іграх

Молода українка влаштувала справжній тріумф у Дакарі, залишивши суперниць далеко позаду. Причому для представниці легкоатлетичної династії це особлива перемога, адже вісім років тому аналогічне досягнення підкорилося її старшому брату Михайлу, пише "Суспільне Спорт".

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Кохан не залишила суперницям шансів

Міланія Кохан приїхала на IV літні юнацькі Олімпійські ігри у статусі чемпіонки Європи U18. У липні 2026 року на континентальній першості в італійській Рієтті вона перемогла з результатом 70,19 метра.

У Дакарі українка перевершила цей показник і зробила це не один раз. Уже першою спробою Кохан відправила молот на 70,71 метра, встановивши особистий рекорд. Її перевага над найближчою переслідувачкою тоді становила майже вісім метрів.

Після невдалого другого кидка українка продовжила демонструвати стабільність: у третій спробі показала 69,70 метра, а в четвертій – 70,55.

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Справжньою окрасою фіналу став п'ятий кидок. Міланія метнула молот на 71,27 метра, вдруге за змагання оновивши особистий рекорд. Цей результат приніс їй переконливу перемогу.

Срібну нагороду здобула представниця Китаю Ян Сін'юе (65,96 метра), а "бронзу" виборола мексиканка Алісон Айлін Салінас Еспіно (61,52).

Повторила досягнення брата та принесла Україні шосту медаль

Цікаво, що Міланія продовжила сімейну традицію. Її старший брат Михайло Кохан у 2018 році став чемпіоном юнацької Олімпіади в Буенос-Айресі. Тепер його молодша сестра повторила цей успіх уже в Дакарі.

При цьому професійно метанням молота Міланія займається лише з 2025 року. Торік вона виграла чемпіонат України U20 та стала срібною призеркою першості U18. У сезоні-2026 легкоатлетка перемогла на національних чемпіонатах в обох вікових категоріях, а також здобула "золото" чемпіонату Європи U18.

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Нагорода Кохан стала шостою для української збірної на юнацькій Олімпіаді в Дакарі.

Раніше українці здобули "золото" у дзюдо завдяки Хазару Гейдарову, "срібло" у фехтуванні – зусиллями Аліни Дмитрук, ще дві нагороди у спортивній ходьбі – "срібло" Віталія Тарасюка та "бронзу" Дарини Козки, а також "бронзу" у пляжній боротьбі, яку виборов Микита Кузьменко.