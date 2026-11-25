У 2020 році обірвалося життя одного з найкращих футболістів в історії – аргентинського ідола та кумира Дієго Армандо Марадони. Чемпіон світу 1986 року був неймовірно успішним у своїй кар'єрі, але не завжди розумно витрачав зароблені мільйони.

Після смерті Марадони виявилося, що він так і не залишив заповіт, який би міг дати точне уявлення про його статки та майно. Спадщину футболіста хотіли забрати собі щонайменше 16 його родичів, розповідає 24 Канал.

Скільки заробив Марадона за кар'єру футболіста

Дієго Армандо був не просто людиною, а справжнім культом: аргентинці і досі ледь не моляться на його зображення, а образ Марадони на батьківщині популярніший за будь-яку іншу видатну постать в історії.

Тож не дивно, що футболіста буквально засипали грошима: не тільки зарплатою за контрактами з Барселоною та Наполі, але й цінними подарунками, призовими і спонсорськими виплатами.

Після смерті Марадони експерти підрахували, що загалом він міг заробити близько 400 мільйонів євро, володіти нерухомістю у різних куточках світу і колекцією дорогих елітних автомобілів. Але далеко не все з цього потрапило до спадщини аргентинця.

Чому спадщина Марадони набагато менша за його доходи

Аргентинський адвокат Маріо Бодрі, який працював в інтересах молодшого сина Марадони Дієго Фернандо, розповідав журналістам, що спадкоємці очікували побачити на рахунках футболіста після смерті понад 80 мільйонів євро. Насправді ж сума виявилася значно скромнішою: менше 5 мільйонів.

Марадона досить погано вмів керувати власними грошима: не вів облік доходів та витрат, не тримав фінансову документацію, та ще й жив досить розгульним життям, в якому були невиправдані покупки, алкоголь, наркотики та вечірки. Він міг хизуватися дорогими годинниками, але потім сам не знати, куди вони поділися. Мав вдома сейф з грошима, від якого нібито тільки він знав код – але насправді ділився секретом з іншими людьми, які могли брати звідти готівку.

Також, за чутками, у Марадони були проблеми з боргами, які постійно пожирали його статки. Тож від величезного багатства аргентинця після смерті лишилася лише невелика частка.

А от претендентів на, як вони сподівалися, гори золота було чимало: своє право на спадок заявили чотири сестри футболіста і аж дванадцятеро його дітей від восьми різних жінок! Офіційно Дієго визнавав п'ятьох з них, але ще за життя активно підтримував фінансово і інших нащадків.