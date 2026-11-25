После смерти Марадоны выяснилось, что он так и не оставил завещания, которое могло бы дать точное представление о его состоянии и имуществе. На наследство футболиста претендовали как минимум 16 его родственников, сообщает 24 Канал.

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Сколько заработал Марадона за карьеру футболиста

Диего Армандо был не просто человеком, а настоящим культом: аргентинцы до сих пор чуть ли не поклоняются его изображениям, а образ Марадоны на родине популярнее любой другой выдающейся личности в истории.

Поэтому неудивительно, что футболиста буквально засыпали деньгами: не только зарплатой по контрактам с "Барселоной" и "Наполи", но и ценными подарками, призовыми и спонсорскими выплатами.

После смерти Марадоны эксперты подсчитали, что в целом он мог заработать около 400 миллионов евро, владеть недвижимостью в разных уголках мира и коллекцией дорогих элитных автомобилей. Но далеко не все из этого вошло в наследство аргентинца.

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Почему наследство Марадоны намного меньше его доходов

Аргентинский адвокат Марио Бодри, представлявший интересы младшего сына Марадоны Диего Фернандо, рассказывал журналистам, что наследники ожидали увидеть на счетах футболиста после его смерти более 80 миллионов евро. На самом же деле сумма оказалась значительно скромнее: менее 5 миллионов.

Марадона довольно плохо умел распоряжаться собственными деньгами: не вел учет доходов и расходов, не хранил финансовую документацию, да еще и вел довольно разгульную жизнь, в которой были неоправданные покупки, алкоголь, наркотики и вечеринки. Он мог хвастаться дорогими часами, но потом сам не знал, куда они делись. У него дома был сейф с деньгами, код к которому якобы знал только он сам – но на самом деле он делился секретом с другими людьми, которые могли брать оттуда наличные.

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Кроме того, по слухам, у Марадоны были проблемы с долгами, которые постоянно пожирали его состояние. Поэтому от огромного богатства аргентинца после смерти осталась лишь небольшая часть.

А вот претендентов на, как они надеялись, горы золота было немало: свое право на наследство заявили четыре сестры футболиста и целых двенадцать его детей от восьми разных женщин! Официально Диего признавал пятерых из них, но еще при жизни активно поддерживал финансово и других потомков.