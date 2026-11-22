Футболіст мюнхенської Баварії Джамаль Мусіала потерпає від рідкісного неврологічного розладу, який призводить до періодичної втрати свідомості. Гравець запевняв, що отримує відповідне лікування, але нещодавно знову сталося загострення.

За інформацією німецького Bild, у понеділок на тренуванні у Джамаля знову був випадок абсансу. На цьому тлі керівництво Баварії почало недвозначно натякати, що хоче переглянути умови контракту Мусіали.

Що сталося з Мусіалою

Під час передсезонної підготовки Джамаль Мусіала втрачав свідомість на полі у двох поспіль контрольних матчах, чим неабияк налякав вболівальників. Згодом сам футболіст пояснив, що його стан не загрожує життю, але потребує спеціального супроводу медиків, який Баварія повністю забезпечує.

Упродовж кількох місяців про здоров'я гравця збірної Німеччини не було новин, аж ось журналісти дізналися, що 16 листопада він знову зазнав абсансу – тобто знепритомнів під час заняття.

Баварія хоче зменшити зарплату Мусіали

Почесний президент Баварії Улі Хьонесс, а після нього й інші боси клубу Карл-Гайнц Румменігге і Крістіан Дрезен почергово публічно виступили із заявами, що Мусіала на тлі захворювання більше не може демонструвати той рівень футболу, який був раніше, на момент підписання з ним контракту.

В угоді, досягнутій на початку 2025 року, рівень оплати праці Джамаля було встановлено на позначці 25 мільйонів євро на рік. У клубі більше отримує лише один футболіст – володар "Золотого м'яча" Гаррі Кейн.

Керівництво Баварії відверто натякає, що хоче змінити цю ситуацію і не платити так багато гравцю, який не може стабільно гарантувати високий результат через ризик нападів неврологічного розладу.

Таку позицію клубу розкритикували вболівальники і футбольні експерти, а у профспілці європейських гравців заявили, що контракт не може бути переглянуто через фізичний стан Мусіали, адже це порушує всі засади професійних відносин футболістів та клубів.