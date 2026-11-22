По информации немецкой газеты Bild, в понедельник на тренировке у Джамаля снова произошел случай абсанса. На этом фоне руководство "Баварии" начало недвусмысленно намекать, что хочет пересмотреть условия контракта Мусиалы.

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Что случилось с Мусиалой

Во время предсезонной подготовки Джамаль Мусиала терял сознание на поле в двух подряд контрольных матчах, чем сильно напугал болельщиков. Впоследствии сам футболист пояснил, что его состояние не угрожает жизни, но требует специального наблюдения со стороны медиков, которое "Бавария" полностью обеспечивает.

В течение нескольких месяцев о здоровье игрока сборной Германии не было новостей, но вот журналисты узнали, что 16 ноября он снова перенес абсанс – то есть потерял сознание во время тренировки.

Бавария хочет уменьшить зарплату Мусиале

Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс, а вслед за ним и другие руководители клуба Карл-Хайнц Румменигге и Кристиан Дрезен поочередно публично заявили, что Мусиала на фоне заболевания больше не может демонстрировать тот уровень игры, который был ранее, на момент подписания с ним контракта.

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В соглашении, достигнутом в начале 2025 года, уровень оплаты труда Джамаля был установлен на отметке 25 миллионов евро в год. В клубе больше получает только один футболист – обладатель "Золотого мяча" Гарри Кейн.

Руководство "Баварии" откровенно намекает, что хочет изменить эту ситуацию и не платить столько игроку, который не может стабильно гарантировать высокие результаты из-за риска приступов неврологического расстройства.

Такую позицию клуба раскритиковали болельщики и футбольные эксперты, а в профсоюзе европейских игроков заявили, что контракт не может быть пересмотрен из-за физического состояния Мусиалы, ведь это нарушает все принципы профессиональных отношений между футболистами и клубами.