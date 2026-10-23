"Не схоже на поведінку безсердечної жінки": друзі Світоліної і Монфіса стали на захист українки

Оточення Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса висловилось про стосунки пари. Друзі вирішили підтримати українську тенісистку.

Еліна Світоліна отримала чимало негативних коментарів на свою адресу після новин про її розлучення з Гаелем Монфісом. За інформацією Telegraph Sport, друзі пари не поділяють цих думок.

Що про Еліну Світоліну сказали друзі

Джерело зазначило, що тенісистка отримала чимало звинувачень після однієї зі своїх публікацій в інстаграмі, де вона пояснювала причини розлучення. Журналісти зазначають, що оточення тенісистів думає інакше.

Ніщо з цього не схоже на поведінку безсердечної й егоїстичної жінки — хоча саме так Світоліну зображують багато необізнаних спостерігачів. Навпаки, вона виглядає турботливою й співчутливою партнеркою. Також відомо, що пара досі живе разом у Дубаї, спільно виховує чотирирічну доньку Скай і досі високо цінує одне одного,

– йдеться у повідомленні.

Раніше була інформація про те, що Еліна Світоліна повідомила Гаеля Монфіса про намір розлучитися телефоном. Про це розповіли французькі журналісти.

Що відомо про розрив пари Світоліної та Монфіса

Нагадаємо, у понеділок, 19 жовтня, Світоліна повідомила у своєму інстаграмі про розлучення з Монфісом.

Тенісистка акцентувала на впливі російсько-української війни на свій емоційний стан у стосунках з французом. У 2021 році після двох років стосунків пара одружилася.

У жовтні 2022 року в українки та француза народилася донька Скай.