"Не схоже на поведінку безсердечної жінки": друзі Світоліної і Монфіса стали на захист українки

Еліна Світоліна отримала чимало негативних коментарів на свою адресу після новин про її розлучення з Гаелем Монфісом. За інформацією Telegraph Sport, друзі пари не поділяють цих думок.

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Що про Еліну Світоліну сказали друзі

Джерело зазначило, що тенісистка отримала чимало звинувачень після однієї зі своїх публікацій в інстаграмі, де вона пояснювала причини розлучення. Журналісти зазначають, що оточення тенісистів думає інакше.

Ніщо з цього не схоже на поведінку безсердечної й егоїстичної жінки — хоча саме так Світоліну зображують багато необізнаних спостерігачів. Навпаки, вона виглядає турботливою й співчутливою партнеркою. Також відомо, що пара досі живе разом у Дубаї, спільно виховує чотирирічну доньку Скай і досі високо цінує одне одного– йдеться у повідомленні.

Раніше була інформація про те, що Еліна Світоліна повідомила Гаеля Монфіса про намір розлучитися телефоном. Про це розповіли французькі журналісти.

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Що відомо про розрив пари Світоліної та Монфіса

Нагадаємо, у понеділок, 19 жовтня, Світоліна повідомила у своєму інстаграмі про розлучення з Монфісом.

Тенісистка акцентувала на впливі російсько-української війни на свій емоційний стан у стосунках з французом. У 2021 році після двох років стосунків пара одружилася.

У жовтні 2022 року в українки та француза народилася донька Скай.