Світоліна й Усик потрапили в рейтинг найбільш комерційно привабливих спортсменів світу

У медійному світі спортсменів оцінюють не лише за їхніми професійними досягненнями, а й з точки зору потенціалу співпраці з брендами. Організація SportsPro оприлюднила список зі 150 атлетів, які є найбільш бажаними партнерами для компаній.

У рейтингу знайшлося місце і для українців. Експерти відзначили вплив на глобальному рівні тенісистки Еліни Світоліної та боксера Олександра Усика, пише 24 Канал.

Двоє українців у рейтингу SportsPro

Еліна Світоліна посіла 51-ше місце рейтингу, отримавши результат 59,69 бала за 100-бальною шкалою. У неї високий показник Momentum – характеристики, яка показує динаміку розвитку комерційної привабливості спортсменки.

Також Еліна відзначена як Global Riser – це означає, що її особистий бренд має дедалі більший вплив на міжнародному рівні.

Олександр Усик у списку опинився на 109-й позиції, хоча за набраними балами він відстав від Світоліної не так драматично – 52,32.

Колишній чемпіон світу з боксу позначений як Regional Riser. Тобто партнерські відносини з ним дедалі більше цінуються на рівні його регіону, в Україні та інших європейських державах.

Хто став найбільш комерційно привабливим спортсменом

Лідеркою рейтингу стала "нейтральна" білоруська тенісистка, прихильниця диктаторських режимів Аріна Соболенко.

До десятки також потрапили лижна фрістайлістка Айлін Гу, баскетболіст Янніс Адетокумбо, футболіст Ерлінг Голанд, тенісист Карлос Алькарас, фігуристка Аліса Ліу, баскетболіст Віктор Вембаньяма, тенісист Александр Зверєв, пілот Формули-1 Шарль Леклер та баскетболіст Ей Джей Дібанца.