Свитолина и Усик вошли в рейтинг самых коммерчески привлекательных спортсменов мира

В рейтинге нашлось место и для украинцев. Эксперты отметили влияние на глобальном уровне теннисистки Элины Свитолиной и боксера Александра Усика, пишет 24 Канал.

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Двое украинцев в рейтинге SportsPro

Элина Свитолина заняла 51-е место в рейтинге, набрав 59,69 балла по 100-балльной шкале. У нее высокий показатель Momentum – характеристика, отражающая динамику развития коммерческой привлекательности спортсменки.

Также Элина отмечена как Global Riser – это означает, что ее личный бренд имеет все большее влияние на международном уровне.

Александр Усик в списке оказался на 109-й позиции, хотя по набранным баллам он отстал от Свитолиной не так значительно – 52,32.

Бывший чемпион мира по боксу отмечен как Regional Riser. То есть партнерские отношения с ним все больше ценятся на уровне его региона, в Украине и других европейских странах.

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Кто стал самыми коммерчески привлекательными спортсменами

Лидером рейтинга стала "нейтральная" белорусская теннисистка, сторонница диктаторских режимов Арина Соболенко.

В десятку также вошли лыжница-фристайлистка Айлин Гу, баскетболист Яннис Адетокумбо, футболист Эрлинг Холанд, теннисист Карлос Алькарас, фигуристка Алиса Лиу, баскетболист Виктор Вембаньяма, теннисист Александр Зверев, пилот "Формулы-1" Шарль Леклер и баскетболист Эй Джей Дибанца.