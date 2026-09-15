Що відомо про перші стосунки Еліни Світоліної та чому вона розійшлась із Рісом Топлі

Еліна Світоліна залишається однією з найкращих тенісисток світу. Одеситка досягла висот на корті, при цьому ще й встигла побудувати щасливу родину.

Вже довгий час Еліна одружена із відомим тенісистом Гаелем Монфісом. Проте до нього у Світоліної були ще одні зіркові стосунки, які не дійшли до шлюбу, повідомляє 24 Канал.

Хто був першим хлопцем Світоліної

Вперше про подробиці особистого життя українки стало відомо у 2016-му. Наприкінці того року Світоліна розкрила ім'я своєї другої половинки, яка також була дотична до спорту.

Хлопцем Еліни став Ріс Топлі, відомий гравець у крикет. Пара познайомилася в одному зі спортзалів Лондона, коли Еліна готувалась до чергового крупного турніру.

Тенісистка відзначала, що помітила Ріса завдяки його двометровому зросту та атлетичній статурі. Спортсменку привабила приналежність Ріса до світу спорту.

Заради цього вона навіть придбала нерухомість у Великій Британії. Їх союз був зірковим та часто обговорювався у фанатських колах, проте пара проіснувала трохи менше двох років.



Ріс Топлі та Еліна Світоліна зустрічались майже два роки / фото з інстаграму Еліни

Чому Світоліна та Топлі розійшлись

У 2018 році Еліна шокувала спільноту тим, що вона розійшлась із Рісом. Сталось це перед турніром в Дубаї у лютому і новина стала несподіванкою для Топлі.

Пізніше тенісистка пояснила про причини розриву. Світоліна казала, що саме вона була ініціаторкою завершення стосунків. Причиною стало бажання прогресувати у професійній кар'єрі.

Спортсменка тоді була на піку форми та змушена була багато часу приділяти тренуванням та турнірам. Через це у неї не вистачало часу на особисте життя з Рісом.

Крім того, тенісний календар та розклад у крикеті сильно відрізняються, тому і сам Топлі не міг завжди приділяти увагу українці. Також серед причин розриву Еліна називала неготовність до шлюбу.

Тоді їй було 24 роки і через свою тенісну кар'єру вона не планувала створювати родину та заводити дітей. Ріс же хотів зворотнього, що і спонукало Еліну на розрив.

З ким зараз Еліна Світоліна

Зазначимо, що того ж 2018 року Світоліна здобула свій головний трофей в кар'єри, вигравши Підсумковий турнір WTA. А вже за рік українка дійшла до двох півфіналів на турнірах Grand Slam (Вімблдон та US Open).



Світоліна та Монфіс разом вже вісім років / фото з інстаграму Еліни

До слова, після тріумфу на Підсумковому турнірі українка стала ближче спілкуватися із Гаелем Монфісом. У січні 2019-го вони оголосили себе парою, а у 2021 році одружились.

Зрештою Еліна та Гаель продовжують сімейне життя та професійну кар'єру в тенісі. У жовтні 2022 року у них народилась донька на ім'я Скай, що не поставило їх кар'єру на паузу.

Цікаво, що у 2026 році Світоліна та Монфіс вперше зіграли в парі на US Open в міксті. Їм вдалось пройти дві пари суперників та дійти до півфінал змагання.