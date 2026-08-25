Проте за тиждень до цієї дати вже розпочалось змагання у категорії мікст, де в парі грають чоловік та жінка. Загалом на турнір заявилось 16 пар, а серед учасників є українка, повідомляє 24 Канал.

З ким Світоліна грає в міксті

Мова про першу ракетку нашої країни Еліну Світоліну. US Open-2026 став першим турніром Grand Slam в кар'єрі українки, на якому вона вирішила зіграти у міксті.

Пару Еліні склав відомий французький тенісист Гаель Монфіс, який також є її чоловіком. У першому колі пара впевнено здолала Александру Еалу та Феліка Оже-Альясіма (4:1, 4:1).

У другому колі Еліна та Гаель вийшли на Катерину Синякову (Чехія) та Генрі Паттена (Велика Британія). Ця пара здійснила сенсацію у першому колі, вибивши іменитих Аріну Сабалєнку та Новака Джоковича.

Еліна Світоліна / Гаель Монфіс - Катерина Синякова / Генрі Паттен 4:4 (8:6), 4:4 (3:7), 10:2

Зрештою матч проти Синякової та Паттена провели в той же день, що і бій першого кола. Гра вийшла дуже напруженою та рівною, адже обидва сети завершились тайбрейками.

Спочатку Світоліна та Монфіс виграли з рахунком 8:6, але у другому сеті поступились 3:7. За правилами міксту в разі нічиєї по сетам (1:1) гра переходить у супертайбрейк до 10-ти очок.

І там українка та француз не залишили шансів своїм опонентам, тріумфувавши 10:2. Цей успіх вивів пару з українкою у півфінал міксту на US Open. Їх суперниками стане одна з наступних пар:

Белінда Бенчіч (Швейцарія) / Флавіо Коболлі (Італія)

Тейлор Таунсенд (США) / Александр Зверєв (Німеччина)

Серена Вільямс (США) / Карлос Алькарас (Іспанія)

Ерін Раутліфф (Нова Зеландія) / Ллойд Гласспул (Велика Британія)

Напередодні старту турніру з міксту Світоліна прийняла участь в урочистій події на честь Дня незалежності. Тенісистка підсвітила визначну пам'ятку Нью-Йорка у синьо-жовті кольори.