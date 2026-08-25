Однако за неделю до этой даты уже начались соревнования в категории "микст", где в паре играют мужчина и женщина. Всего на турнир заявились 16 пар, а среди участников есть украинка, сообщает 24 Канал.

С кем Свитолина играет в миксте

Речь идет о первой ракетке нашей страны Элине Свитолиной. US Open-2026 стал первым турниром серии Grand Slam в карьере украинки, на котором она решила сыграть в миксте.

Партнером Элины стал известный французский теннисист Гаэль Монфис, который также является ее мужем. В первом раунде пара уверенно обыграла Александру Эалу и Фелика Оже-Альясима (4:1, 4:1).

Во втором круге Элина и Гаэль встретились с Екатериной Синяковой (Чехия) и Генри Паттеном (Великобритания). Эта пара совершила сенсацию в первом раунде, выбив из турнира именитых Арину Сабаленку и Новака Джоковича.

Элина Свитолина / Гаэль Монфис – Екатерина Синякова / Генри Паттен 4:4 (8:6), 4:4 (3:7), 10:2

В итоге матч против Синяковой и Паттена состоялся в тот же день, что и матч первого раунда. Игра получилась очень напряженной и равной, ведь оба сета завершились тай-брейками.

Сначала Свитолина и Монфис выиграли со счетом 8:6, но во втором сете уступили 3:7. По правилам микста в случае ничьей по сетам (1:1) игра переходит в супертай-брейк до 10 очков.

И там украинка и француз не оставили шансов своим соперникам, победив со счетом 10:2. Этот успех вывел пару с украинкой в полуфинал смешанных пар на US Open. Их соперниками станет одна из следующих пар:

Белинда Бенчич (Швейцария) / Флавио Коболли (Италия)

Тейлор Таунсенд (США) / Александр Зверев (Германия)

Серена Уильямс (США) / Карлос Алькарас (Испания)

Эрин Раутлифф (Новая Зеландия) / Ллойд Гласспул (Великобритания)

Накануне старта турнира в смешанных парах Свитолина приняла участие в торжественном мероприятии в честь Дня независимости. Теннисистка подсветила знаменитую достопримечательность Нью-Йорка в сине-желтых цветах.