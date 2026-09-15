Уже давно Элина замужем за известным теннисистом Гаэлем Монфисом. Однако до него у Свитолиной был еще один роман со звездой, который не привел к браку, сообщает 24 Канал.

Кто был первым парнем Свитолиной

Впервые о подробностях личной жизни украинки стало известно в 2016 году. В конце того года Свитолина раскрыла имя своей второй половинки, которая также была связана со спортом.

Парнем Элины стал Рис Топли, известный игрок в крикет. Пара познакомилась в одном из спортзалов Лондона, когда Элина готовилась к очередному крупному турниру.

Теннисистка отмечала, что обратила внимание на Риса благодаря его двухметровому росту и атлетическому телосложению. Спортсменку привлекло то, что Рис также принадлежал к миру спорта.

Ради этого она даже приобрела недвижимость в Великобритании. Их союз был звездным и часто обсуждался в фанатских кругах, однако пара просуществовала чуть меньше двух лет.



Рис Топли и Элина Свитолина встречались почти два года / фото из инстаграма Элины

Почему Свитолина и Топли расстались

В 2018 году Элина шокировала общественность тем, что рассталась с Рисом. Произошло это перед турниром в Дубае в феврале, и новость стала неожиданностью для Топли.

Позже теннисистка объяснила причины разрыва. Свитолина говорила, что именно она инициировала прекращение отношений. Причиной стало желание прогрессировать в профессиональной карьере.

Спортсменка тогда была на пике формы и вынуждена была уделять много времени тренировкам и турнирам. Из-за этого у нее не хватало времени на личную жизнь с Рисом.

Кроме того, теннисный календарь и расписание в крикете сильно отличаются, поэтому и сам Топли не всегда мог уделять внимание украинке. Также среди причин разрыва Элина называла неготовность к браку.

Тогда ей было 24 года, и из-за своей теннисной карьеры она не планировала создавать семью и заводить детей. Рис же хотел обратного, что и подтолкнуло Элину к разрыву.

С кем сейчас Элина Свитолина

Отметим, что в том же 2018 году Свитолина завоевала свой главный трофей в карьере, выиграв Итоговый турнир WTA. А уже через год украинка дошла до двух полуфиналов на турнирах Grand Slam (Уимблдон и US Open).



Свитолина и Монфис вместе уже восемь лет / фото из инстаграма Элины

К слову, после триумфа на итоговом турнире украинка стала ближе общаться с Гаэлем Монфисом. В январе 2019 года они объявили о своих отношениях, а в 2021 году поженились.

В итоге Элина и Гаэль продолжают семейную жизнь и профессиональную карьеру в теннисе. В октябре 2022 года у них родилась дочь по имени Скай, что не поставило их карьеру на паузу.

Интересно, что в 2026 году Свитолина и Монфис впервые сыграли в паре на US Open в смешанном разряде. Им удалось обыграть две пары соперников и дойти до полуфинала турнира.