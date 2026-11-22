Розірвання шлюбу Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса стало великою несподіванкою. На тлі драми в особистому житті було побоювання, що українка не зможе виступити на заключному турнірі року в Індіан-Веллсі.

Як зазначає Tennis Legends, французький тенісист допоміг Еліні здійснити свою мрію. Він звернувся до неї з проханням, яке стосувалося Підсумкового турніру.

Що Монфіс попросив Світоліну зробити після розлучення

Світоліна визнала, що психологічні труднощі і проблеми особистого характеру ледь не стали на заваді її участі у Підсумковому турнірі в США. Але саме Монфіс став ініціатором того, що українка все ж приїхала на змагання, де дійшла аж до фіналу.

За словами Еліни, її колишній чоловік попросив її зосередитися на успішному завершенні сезону і обов'язково скористатися шансом знову після багаторічної перерви опинитися в когорті восьми найкращих тенісисток року.

Зрештою Світоліна зупинилася лише за крок від виграшу трофею і заробила дуже хороші призові, які дозволили їй піднятися на 12-те місце у списку найбільш заможних тенісисток в історії.

Які плани в Еліни Світоліної

Після того, як усі змагання 2026 року позаду, українка збирається повністю зосередитися на особистих справах і надолужити той час, який не змогла провести з родиною.

Я можу нарешті видихнути. Хочу відпочити, відновити сили та побути зі Скай, адже через насичений графік досить довго не мала такої можливості,

– розповіла Світоліна.

Новий сезон стартуватиме на початку січня, традиційно вже в середині першого місяця року розпочнеться Australian Open.