Як зазначає Tennis Legends, французький тенісист допоміг Еліні здійснити свою мрію. Він звернувся до неї з проханням, яке стосувалося Підсумкового турніру.

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Що Монфіс попросив Світоліну зробити після розлучення

Світоліна визнала, що психологічні труднощі і проблеми особистого характеру ледь не стали на заваді її участі у Підсумковому турнірі в США. Але саме Монфіс став ініціатором того, що українка все ж приїхала на змагання, де дійшла аж до фіналу.

За словами Еліни, її колишній чоловік попросив її зосередитися на успішному завершенні сезону і обов'язково скористатися шансом знову після багаторічної перерви опинитися в когорті восьми найкращих тенісисток року.

Зрештою Світоліна зупинилася лише за крок від виграшу трофею і заробила дуже хороші призові, які дозволили їй піднятися на 12-те місце у списку найбільш заможних тенісисток в історії.

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Які плани в Еліни Світоліної

Після того, як усі змагання 2026 року позаду, українка збирається повністю зосередитися на особистих справах і надолужити той час, який не змогла провести з родиною.

Я можу нарешті видихнути. Хочу відпочити, відновити сили та побути зі Скай, адже через насичений графік досить довго не мала такої можливості– розповіла Світоліна.

Новий сезон стартуватиме на початку січня, традиційно вже в середині першого місяця року розпочнеться Australian Open.