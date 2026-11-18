Сезон для української тенісистки Еліни Світоліної завершився, з одного боку, першим за багато років виходом у фінал Підсумкового турніру, але з іншого – прикрою поразкою від росіянки Мірри Андреєвої. І все це на тлі переживань від складних рішень в особистому житті.

В інстаграмі Еліна підбила підсумки свого 2026 року. Допис викликав реакцію у її колишнього чоловіка, батька єдиної доньки Скай, Гаеля Монфіса.

Як Світоліна прокоментувала поразку росіянці і 2026 рік

Попри усі випробування як на корті, так і поза ним, а також гіркоту програшу Андреєвій в останньому матчі року, Еліна Світоліна у своєму дописі зберігала максимально бадьорий тон.

Який сезон! Нічого, крім позитиву, уроків та спогадів, щоб йти вперед. Вдячна за кожну мить та кожному, хто був частиною цієї подорожі,

– написала українка.

На слова своєї колишньої дружини не забарилася реакція Гаеля Монфіса. Французький тенісист, який цьогоріч завершив кар'єру, поставив посту Еліни вподобайку, підтвердивши таким чином відсутність між подружжям конфліктів та образ.

Як Світоліна провела сезон 2026 року

Цьогоріч Еліна Світоліна виграла два турніри, досягши найбільшого успіху у Римі, де стала переможницею змагань серії WTA 1000. Вона також була півфіналісткою Australian Open і фіналісткою Підсумкового турніру.

За рік Еліна заробила понад 6 мільйонів доларів призових і за загальною сумою статків, здобутих на кортах за роки виступів, піднялась на 12-те місце серед усіх тенісисток в історії.